Україна отримала від Литви першу партію зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Українська армія отримала від Литви автомати, бронежилети і пістолети. Про це повідомив командувач литовською армією генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис у Facebook, передає УНН.
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“Щойно завершилася перша матеріально-технічна операція, в рамках якої литовські солдати передали українській армії велику кількість автоматів, пістолетів, шоломів і бронежилетів”, — йдеться в повідомленні.
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Також він підкреслив, що це тільки перша така операція та подякував литовським солдатам і перевізникам.