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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Україна отримала від Литви першу партію зброї

Україна отримала від Литви першу партію зброї

Київ • УНН

 • 114611 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Українська армія отримала від Литви автомати, бронежилети і пістолети. Про це повідомив командувач литовською армією генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис у Facebook, передає УНН.

Цитата

“Щойно завершилася перша матеріально-технічна операція, в рамках якої литовські солдати передали українській армії велику кількість автоматів, пістолетів, шоломів і бронежилетів”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Також він підкреслив, що це тільки перша така операція та подякував литовським солдатам і перевізникам.

Українські Національні Новини

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