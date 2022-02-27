Украина получила от Литвы первую партию оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Украинская армия получила от Литвы автоматы, бронежилеты и пистолеты. Об этом сообщил командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис в Facebook, передает УНН.
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“Только что завершилась первая материально-техническая операция, в рамках которой литовские солдаты передали украинской армии большое количество автоматов, пистолетов, касок и бронежилетов”, — говорится в сообщении.
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Также он подчеркнул, что это только первая такая операция и поблагодарил литовским солдатам и перевозчикам.