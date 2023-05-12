Україна отримала перші ізраїльські радари для попередження про ракетні атаки: як працює система

КИЇВ. 12 травня. УНН. Днями у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Україна почала отримувати радари виробництва ізраїльської компанії RADA Electronic Industries для системи попередження про ракетні атаки. Повідомлялося, що йдеться про партію з 16 одиниць. Деякі з них уже тестують в Україні. УНН розбирався в призначенні даних систем, і як вони працюють.

Деталі

Про передачу радіолокаційних станцій (РЛС) повідомило видання Israel Defense. Там наголошували, що постачання таких систем вимагає схвалення Міністерства оборони Ізраїлю.

Невдовзі, перше фото трьох радарів RADA на території України оприлюднив у Twitter ізраїльський волонтер Натан Флайєр.

У його публікації зазначається, що часткову участь у фінансуванні брала Литва.

Спочатку, про наміри поставити Україні РЛС повідомили литовці. Литовські ЗМІ писали, що волонтерська організація Blue Yellow зібрала 14 млн євро для допомоги Україні. Волонтери збиралися купити 14 радарів ізраїльського виробництва, але в підсумку пожертвувань вистачило на купівлю 16-ти.

Крім того, повідомлялося, що на навчання до Литви прибули 14 українських військових для проходження 4-денних курсів.

ІноЗМІ не називали модель радарів, яку закупили для ЗСУ. Але в мережі з'явилося відео, де системи все ж “засвітили”. Журналісти українського видання “Мілітарний”, спираючись на опубліковані кадри, ідентифікували модель системи.

За версією журналістів, ішлося про тактичні радарні комплекси ieMHR.

Що відомо про радари ieMHR

На офіційному сайті компанії RADA Electronic Industries вказується, що ieMHR (Improved & Enhanced Multi-Mission Hemispheric Radar) – це поліпшений і вдосконалений багатоцільовий радар версії Hemispheric.



Технологію було розроблено для підвищення продуктивності, надійності та функціональності радара в різних сферах застосування.

ieMHR - це тривимірний радарний комплекс, призначений для виявлення малопомітних цілей (площа радіолокаційного відбиття до 0,005 м²) з оглядом на 360 градусів, і повним охопленням всієї верхньої півсфери в радіусі до 100 км залежно від розміру загрози.

Він здатний помічати найменші БПЛА на відстані до 10 км, людину до 20 км, ракети до 14 км, а винищувач до 65 км.

Характеристики ieMHR:

- діаметр: 79 см;

- маса: 58 кг;

- вхідна потужність: 28 В;

- середня споживна потужність: 790 Вт

- інтерфейси: Ethernet, дискретне введення/виведення

- робоча температура: від -40°С до +55°С

Офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін у своєму Телеграм-каналі також опублікував відео роботи тактичних радарів виробництва RADA Electronic Industries.

Як зазначив у коментарі УНН військовий експерт Дмитро Снєгирьов, перевага такої РЛС у можливості виявляти як БПЛА, літаки та ракети – тобто аеродинамічні цілі, так і відповідно засоби ураження, зокрема, міномети.

Крім того, такий радар може виявляти навіть нано-БПЛА, тобто нові розробки, на відстані, приблизно, від 10 до 15 кілометрів – це серйозна відстань, яка дає змогу оперативно реагувати на зовнішні загрози, як-от ці БПЛА.

Цитата

“Що стосується такого металобрухту, як іранський "шахед", то такий радар може їх виявляти на відстані понад 40 кілометрів. Тобто, така система дасть змогу значно посилити позиції української ППО в момент виявлення безпілотників”, – зазначив експерт.

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