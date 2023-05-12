Украина получила первые израильские радары для предупреждения о ракетных атаках: как работает система

КИЕВ. 12 мая. УНН. На днях в СМИ появилась информация о том, что Украина начала получать радары производства израильской компании RADA Electronic Industries для системы предупреждения о ракетных атаках. Сообщалось, что речь идет о партии из 16 единиц. Некоторые из них уже тестируют в Украине. УНН разбирался в предназначении данных систем, и как они работают.

Детали

О передаче радиолокационных станций (РЛС) сообщило издание Israel Defense. Там подчеркивали, что поставка таких систем требует одобрения Министерства обороны Израиля.

Вскоре, первое фото трех радаров RADA на территории Украины обнародовал в Twitter израильский волонтер Натан Флайер.

В его публикации отмечается, что частичное участие в финансировании принимала Литва.

Изначально, о намерениях поставить Украине РЛС сообщили литовцы. Литовские СМИ писали, что волонтерская организация Blue Yellow собрала 14 млн евро для помощи Украине. Волонтеры собирались купить 14 радаров израильского производства, но в итоге, пожертвований хватило на покупку 16-ти.

Кроме того, сообщалось, что на обучение в Литву прибыли 14 украинских военных для прохождения 4-дневных курсов.

ИноСМИ не называли модель радаров, которую закупили для ВСУ. Но в сети появилось видео, где системы все же “засветили”. Журналисты украинского издания “Милитарный”, опираясь на опубликованные кадры, идентифицировали модель системы.

По версии журналистов, речь шла о тактических радарных комплексах ieMHR.

Что известно об радарах ieMHR

На официальном сайте компании RADA Electronic Industries указывается, что ieMHR (Improved & Enhanced Multi-Mission Hemispheric Radar) – это улучшенный и усовершенствованный многоцелевой радар версии Hemispheric.



Технология была разработана для повышения производительности, надежности и функциональности радара в различных сферах применения.

ieMHR представляет из себя трехмерный радарный комплекс, предназначенный для обнаружения малозаметных целей (площадь радиолокационного отражения до 0,005 м²) с обзором на 360 градусов, и полным охватом всей верхней полусферы в радиусе до 100 км в зависимости от размера угрозы.

Он способен замечать самые маленькие БПЛА на расстоянии до 10 км, человека до 20 км, ракеты до 14 км, а истребитель до 65 км.

Характеристики ieMHR:

- диаметр: 79 см;

- масса: 58 кг;

- входная мощность: 28 В;

- средняя потребляемая мощность: 790 Вт

- интерфейсы: Ethernet, дискретный ввод/вывод

- рабочая температура: от -40°С до +55°С

Офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в своем Телеграмм-канале также опубликовал видео работы тактических радаров производства RADA Electronic Industries.

Как отметил в комментарии УНН военный эксперт Дмитрий Снегирев, преимущество такой РЛС в возможности обнаруживать БПЛА, самолеты и ракеты – то есть аэродинамические цели, так и соответственно средства поражения, в частности, минометы.

Кроме того, такой радар может обнаруживать даже нано-БПЛА, то есть новые разработки на расстоянии, примерно, от 10 до 15 километров – это серьезное расстояние, которое позволяет оперативно реагировать на внешние угрозы, в виде этого БПЛА.

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“Что касается такого металлолома, как иранский “шахед” – такой радар может их обнаруживать на расстоянии более 40 километров. То есть, такая система позволит значительно усилить позиции украинской ПВО в момент обнаружения беспилотников”, – отметил эксперт.

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