Україна очікує збільшення обсягів імпорту газу "навіть від Газпрому"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У наступні місяці в Україну можуть бути імпортовані більші обсяги газу, оскільки європейські компанії можуть використати Україну для зберігання надлишкового ресурсу, навіть російський "Газпром" може скористатися українськими сховищами. Про це заявив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон в інтерв’ю ICIS, оприлюдненому на сайті ОГТСУ, передає УНН.
"Внаслідок того, що в Європі підземні сховища газу (ПСГ) майже заповнені, я думаю, цього року українські газові сховища будуть користуватися великим попитом. Наша нова дисконтна транзитна послуга short-haul і доступ до сховищ за низькими тарифами на зберігання – близько 1,00 євро/МВт*год за цикл зберігання – роблять наші сховища дуже привабливими для замовників. В результаті, я очікую, що цього року близько 5-6 млрд куб. м газу від замовників ЄС буде зберігатися в українських ПСГ. Якщо Газпром вирішить зберігати газ в Україні, сховища можуть бути заповнені на повну. Газпрому можуть бути доступні приблизно 7-10 млрд куб. м. Однак для них (зберігання газу в Україні – ред.) буде скоріше політичним, а не комерційним рішенням", – сказав він.
Не зважаючи на те, що Україна не імпортує російський газ для внутрішніх потреб з листопада 2015 року, вона підписала п’ятирічний транзитний контракт з Газпромом мінімум на 65 млрд куб. м на 2020 рік та по 40 млрд куб. м щорічно з 2021 року, зазначили в ОГТСУ.
Однак обсяги транзиту у порівнянні з минулим роком впали на 47% за перші чотири місяці 2020 року і склали 15,5 млрд куб.м. Різке падіння було пов’язане з надмірною пропозицією в Європі та низьким попитом, а також з відсутністю транзиту до Балканського регіону після того, як з січня 2020 року російський експорт до Туреччини, Болгарії та Греції був перенаправлений на новий трубопровід "Турецький потік".
"Наша ГТС може транспортувати 110 млрд куб. м газу (щорічно – ред.), але цього року ми очікуємо лише 50-55 млрд куб. м транзиту", – додав Макогон, зазначивши, що обсяги впадуть ще нижче, якщо Росія введе в експлуатацію "Північний потік-2" – підводний трубопровід з річною потужністю 55 млрд куб. м., спроектований щоб з’єднати Росію напряму з Німеччиною через Балтійське море.
Як повідомлялося в УНН, зі слів Макогона, після запуску першої нитки "Турецького потоку", Україна фактично повністю втратила транзит газу з РФ до Туреччини і Південної Європи, після введення в роботу другої гілки - може залишитися без частини транзиту до Угорщини і Сербії.