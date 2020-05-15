Україна очікує збільшення обсягів імпорту газу "навіть від Газпрому"

"Внаслідок того, що в Європі підземні сховища газу (ПСГ) майже заповнені, я думаю, цього року українські газові сховища будуть користуватися великим попитом. Наша нова дисконтна транзитна послуга short-haul і доступ до сховищ за низькими тарифами на зберігання – близько 1,00 євро/МВт*год за цикл зберігання – роблять наші сховища дуже привабливими для замовників. В результаті, я очікую, що цього року близько 5-6 млрд куб. м газу від замовників ЄС буде зберігатися в українських ПСГ. Якщо Газпром вирішить зберігати газ в Україні, сховища можуть бути заповнені на повну. Газпрому можуть бути доступні приблизно 7-10 млрд куб. м. Однак для них (зберігання газу в Україні – ред.) буде скоріше політичним, а не комерційним рішенням", – сказав він.

Не зважаючи на те, що Україна не імпортує російський газ для внутрішніх потреб з листопада 2015 року, вона підписала п’ятирічний транзитний контракт з Газпромом мінімум на 65 млрд куб. м на 2020 рік та по 40 млрд куб. м щорічно з 2021 року, зазначили в ОГТСУ.

Однак обсяги транзиту у порівнянні з минулим роком впали на 47% за перші чотири місяці 2020 року і склали 15,5 млрд куб.м. Різке падіння було пов’язане з надмірною пропозицією в Європі та низьким попитом, а також з відсутністю транзиту до Балканського регіону після того, як з січня 2020 року російський експорт до Туреччини, Болгарії та Греції був перенаправлений на новий трубопровід "Турецький потік".

"Наша ГТС може транспортувати 110 млрд куб. м газу (щорічно – ред.), але цього року ми очікуємо лише 50-55 млрд куб. м транзиту", – додав Макогон, зазначивши, що обсяги впадуть ще нижче, якщо Росія введе в експлуатацію "Північний потік-2" – підводний трубопровід з річною потужністю 55 млрд куб. м., спроектований щоб з’єднати Росію напряму з Німеччиною через Балтійське море.

Як повідомлялося в УНН, зі слів Макогона, після запуску першої нитки "Турецького потоку", Україна фактично повністю втратила транзит газу з РФ до Туреччини і Південної Європи, після введення в роботу другої гілки - може залишитися без частини транзиту до Угорщини і Сербії.