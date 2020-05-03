Україна після запуску "Турецького потоку" втратила транзит газу до Туреччини і Південної Європи - оператор ГТС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Після запуску першої нитки Турецького Потоку, Україна фактично повністю втратила транзит газу з РФ до Туреччини і Південної Європи, після введення в роботу другої гілки може залишитися без частини транзиту до Угорщини і Сербії. Про це заявив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"На жаль, доводиться констатувати, що після запуску першої нитки Турецького Потоку, Україна фактично повністю втратила транзит газу з РФ до Туреччини і Південної Європи (Греції і Болгарії). Після закінчення будівництва трубопроводу в Болгарії і запуску другої нитки Турецького Потоку, Україна ще втратить частину транзиту, який йде в Угорщину і Сербію (до 15 млрд куб. м), - написав Макогон.
За його словами, запуск другої нитки очікується в кінця 2020 або початку 2021.
"Тому критично важливо не допустити закінчення будівництва Північного Потоку - 2, так як це призведе до повної втрати транзиту вже з 2025 року. Для України це 2,5-3 млрд доларів щорічного доходу від транзиту", - зазначив гендиректор ОГТСУ.
На його думку, потенційне рішення німецького енергетичного регулятора поширити правила європейської газової директиви на "Північний потік-2" може значно знизити рентабельність цього проекту, так як Газпром зможе завантажити тільки 50% його потужності.
"Але нам всім не можна розслаблятися. Боротьба з ПП-2 повинна залишатися ключовим завданням не тільки для Оператора ГТС України, Нафтогазу України, але і для МЗС і МінЕкоЕнерго", - додав він.
Як повідомляв УНН, за січень-квітень 2020 року транзит газу по території України становив 15,5 млрд куб. м, що на 47% менше в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.