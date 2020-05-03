Украина после запуска "Турецкого потока" потеряла транзит газа в Турцию и Южную Европу - оператор ГТС

КИЕВ. 3 мая. УНН. После запуска первой нитки Турецкого Потока, Украина фактически полностью потеряла транзит газа из РФ в Турцию и Южную Европу, после введения в работу второй ветки может остаться без части транзита в Венгрию и Сербию. Об этом заявил генеральный директор ООО “Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон на своей странице в Facebook, передает УНН.