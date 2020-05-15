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Украина ожидает увеличения объемов импорта газа "даже от Газпрома"

Киев • УНН

 • 14521 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. В последующие месяцы в Украине могут быть импортированы большие объемы газа, поскольку европейские компании могут использовать Украину для хранения избыточного ресурса, даже российский "Газпром" может воспользоваться украинскими хранилищами. Об этом заявил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью ICIS, обнародованном на сайте ОГТСУ, передает УНН.

Украина ожидает увеличения объемов импорта газа "даже от Газпрома"

"Вследствие того, что в Европе подземные хранилища газа (ПХГ) почти заполнены, я думаю, в этом году украинские газовые хранилища будут пользоваться большим спросом. Наша новая дисконтная транзитная услуга short-haul и доступ к хранилищам по низким тарифам на хранение - около 1,00 евро/МВт*ч за цикл хранения - делают наши хранилища очень привлекательными для заказчиков. В итоге, я ожидаю, что в этом году около 5-6 млрд куб. м газа от заказчиков ЕС будет храниться в украинских ПХГ. Если Газпром решит хранить газ в Украине, хранилища могут быть заполнены по полной. Газпрому могут быть доступны примерно 7-10 млрд куб. м. Однако для них (хранение газа в Украину - ред.) будет скорее политическим, а не коммерческим решением", - сказал он.

Несмотря на то, что Украина не импортирует российский газ для внутренних нужд с ноября 2015 года, она подписала пятилетний транзитный контракт с Газпромом минимум на 65 млрд куб. м на 2020 год и по 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 года, отметили в ОГТСУ.

Однако объемы транзита по сравнению с прошлым годом упали на 47% за первые четыре месяца 2020 года и составили 15,5 млрд куб. м. Резкое падение было связано с избыточным предложением в Европе и низким спросом, а также с отсутствием транзита в Балканском регионе после того, как с января 2020 года российский экспорт в Турцию, Болгарию и Грецию был перенаправлен на новый трубопровод "Турецкий поток".

"Наша ГТС может транспортировать 110 млрд куб. м газа (ежегодно - ред.), но в этом году мы ожидаем лишь 50-55 млрд куб. м транзита", - добавил Макогон, отметив, что объемы упадут еще ниже, если Россия введет в эксплуатацию "Северный поток-2" - подводный трубопровод с годовой мощностью 55 млрд куб. м., спроектирован чтобы соединить Россию напрямую с Германией через Балтийское море.

Как сообщалось в УНН, по словам Макогона, после запуска первой нитки "Турецкого потока", Украина фактически полностью потеряла транзит газа из РФ в Турцию и Южную Европу, после введения в работу второй ветви - может остаться без части транзита в Венгрию и Сербию.

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