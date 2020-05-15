Украина ожидает увеличения объемов импорта газа "даже от Газпрома"

"Вследствие того, что в Европе подземные хранилища газа (ПХГ) почти заполнены, я думаю, в этом году украинские газовые хранилища будут пользоваться большим спросом. Наша новая дисконтная транзитная услуга short-haul и доступ к хранилищам по низким тарифам на хранение - около 1,00 евро/МВт*ч за цикл хранения - делают наши хранилища очень привлекательными для заказчиков. В итоге, я ожидаю, что в этом году около 5-6 млрд куб. м газа от заказчиков ЕС будет храниться в украинских ПХГ. Если Газпром решит хранить газ в Украине, хранилища могут быть заполнены по полной. Газпрому могут быть доступны примерно 7-10 млрд куб. м. Однако для них (хранение газа в Украину - ред.) будет скорее политическим, а не коммерческим решением", - сказал он.

Несмотря на то, что Украина не импортирует российский газ для внутренних нужд с ноября 2015 года, она подписала пятилетний транзитный контракт с Газпромом минимум на 65 млрд куб. м на 2020 год и по 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 года, отметили в ОГТСУ.

Однако объемы транзита по сравнению с прошлым годом упали на 47% за первые четыре месяца 2020 года и составили 15,5 млрд куб. м. Резкое падение было связано с избыточным предложением в Европе и низким спросом, а также с отсутствием транзита в Балканском регионе после того, как с января 2020 года российский экспорт в Турцию, Болгарию и Грецию был перенаправлен на новый трубопровод "Турецкий поток".

"Наша ГТС может транспортировать 110 млрд куб. м газа (ежегодно - ред.), но в этом году мы ожидаем лишь 50-55 млрд куб. м транзита", - добавил Макогон, отметив, что объемы упадут еще ниже, если Россия введет в эксплуатацию "Северный поток-2" - подводный трубопровод с годовой мощностью 55 млрд куб. м., спроектирован чтобы соединить Россию напрямую с Германией через Балтийское море.

Как сообщалось в УНН, по словам Макогона, после запуска первой нитки "Турецкого потока", Украина фактически полностью потеряла транзит газа из РФ в Турцию и Южную Европу, после введения в работу второй ветви - может остаться без части транзита в Венгрию и Сербию.