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Україна очікує до кінця року отримати від МВФ до 5 млрд доларів – Марченко

Україна очікує до кінця року отримати від МВФ до 5 млрд доларів – Марченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. До кінця року Україна очікує отримати від МВФ додатково до 5 млрд доларів у бюджет. Про це заявив в ефірі одного з телеканалів міністр фінансів України Сергій Марченко, передає УНН.

“Ми з МВФ погодили рамки доходів і дефіциту. Ми чітко визначили скільки в нас є можливості щодо ресурсу наповнення бюджету”, — сказав Марченко.

За його словами, залишилося узгодити технічний меморандум, а також ВР ухвалити низку законів, зокрема, внести зміни до державного бюджету 2020 р.

“Є сподівання, що ми отримаємо найближчим часом транш в бюджет. Ми сподіваємося також до кінця року отримати від МВФ додатково до 5 млрд доларів в бюджет. Це ми зафіксували. І це, можна сказати, такі основні положення”, — сказав Марченко.

Нагадаємо, за інформацією НБУ, Україна майже виконала “домашнє завдання” Міжнародного валютного фонду для отримання фінансової підтримки, яка має бути спрямована на покриття дефіциту бюджету та створення “Стабілізаційного фонду”.

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