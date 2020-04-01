Нацбанк повідомив, на що в Україні підуть гроші МВФ

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Україна майже виконала "домашнє завдання" Міжнародного валютного фонду для отримання фінансової підтримки, яка має бути спрямована на покриття дефіциту бюджету та створення "Стабілізаційного фонду". Про це повідомило правління Національного банку на зустрічі з членами Європейської Бізнес Асоціації та бізнесу, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби НБУ.