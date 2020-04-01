Нацбанк повідомив, на що в Україні підуть гроші МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Україна майже виконала "домашнє завдання" Міжнародного валютного фонду для отримання фінансової підтримки, яка має бути спрямована на покриття дефіциту бюджету та створення "Стабілізаційного фонду". Про це повідомило правління Національного банку на зустрічі з членами Європейської Бізнес Асоціації та бізнесу, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби НБУ.
"Україна вже майже виконала "домашнє завдання" для затвердження меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом та отримання не лише програми розширеного фінансування, а й супутнього фінансування від Світового банку та інших офіційних кредиторів", - повідомили в НБУ.
Так, цього тижня Верховна Рада ухвалила закон про вільний обіг землі та прийняв у першому читанні зміни до банківського законодавства. Тобто, залишилось лише остаточне ухвалення парламентом банківського закону у другому читанні. Крім того, Нацбанк заявив, що очікує від Фонду на допомогу у подоланні коронавірусу.
"Більша частина коштів від МВФ має бути спрямована туди, де їх держава сьогодні найбільше потребує, - у державний бюджет, на якому лежить основний фінансовий тягар подолання епідемії в Україні. А саме – на покриття дефіциту бюджету та створення Стабілізаційного фонду для боротьби з коронавірусом в Україні", - йдеться в повідомленні Нацбанку.
Натомість, наголосили в НБУ, міжнародні резерви України сьогодні становлять близько 25 млрд доларів і є достатніми, щоб НБУ міг підтримувати фінансову стабільність, здійснюючи за потреби валютні інтервенції.
"Водночас, важливо розуміти, що кошти від МВФ, які надійдуть у дербюджет, будуть зараховані на валютний рахунок Мінфіну, котрий враховується в обсязі міжнародних резервів", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна може збільшити програму фінансової підтримки МВФ мінімум до 8 млрд доларів.