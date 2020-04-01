Нацбанк повідомив, на що в Україні підуть гроші МВФ

ukru
16:58 • 20355 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 89052 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 170039 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 173666 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 179553 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 186496 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 165667 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 183754 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 144664 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 149885 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
0.8 м/с
61 %
758 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

20 березня, 10:29 • 28416 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 114514 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 122320 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 97736 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 174747 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 170039 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 173666 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 179552 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 186493 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 165664 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 23024 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 97736 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 114514 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 110695 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 110873 перегляди
Актуальне
Нацбанк повідомив, на що в Україні підуть гроші МВФ

Нацбанк повідомив, на що в Україні підуть гроші МВФ

Київ • УНН

 • 19196 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Україна майже виконала "домашнє завдання" Міжнародного валютного фонду для отримання фінансової підтримки, яка має бути спрямована на покриття дефіциту бюджету та створення "Стабілізаційного фонду". Про це повідомило правління Національного банку на зустрічі з членами Європейської Бізнес Асоціації та бізнесу, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби НБУ.

"Україна вже майже виконала "домашнє завдання" для затвердження меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом та отримання не лише програми розширеного фінансування, а й супутнього фінансування від Світового банку та інших офіційних кредиторів", - повідомили в НБУ.

Так, цього тижня Верховна Рада ухвалила закон про вільний обіг землі та прийняв у першому читанні зміни до банківського законодавства. Тобто, залишилось лише остаточне ухвалення парламентом банківського закону у другому читанні. Крім того, Нацбанк заявив, що очікує від Фонду на допомогу у подоланні коронавірусу.

"Більша частина коштів від МВФ має бути спрямована туди, де їх держава сьогодні найбільше потребує, - у державний бюджет, на якому лежить основний фінансовий тягар подолання епідемії в Україні. А саме – на покриття дефіциту бюджету та створення Стабілізаційного фонду для боротьби з коронавірусом в Україні", - йдеться в повідомленні Нацбанку.

Натомість, наголосили в НБУ, міжнародні резерви України сьогодні становлять близько 25 млрд доларів і є достатніми, щоб НБУ міг підтримувати фінансову стабільність, здійснюючи за потреби валютні інтервенції.

"Водночас, важливо розуміти, що кошти від МВФ, які надійдуть у дербюджет, будуть зараховані на валютний рахунок Мінфіну, котрий враховується в обсязі міжнародних резервів", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна може збільшити програму фінансової підтримки МВФ мінімум до 8 млрд доларів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$233.49
Brent
$71.92
Bitcoin
$83,784.80
S&P 500
$5,663.74
Газ TTF
$43.07
Золото
$3,046.09
Ethereum
$1,958.74