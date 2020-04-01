Нацбанк сообщил, на что в Украине пойдут деньги МВФ

"Украина уже почти выполнила "домашнее задание" для утверждения меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом и получения не только программы расширенного финансирования, но и сопутствующего финансирования от Всемирного банка и других официальных кредиторов", - сообщили в НБУ.

Так, на этой неделе Верховная Рада приняла закон о свободном обращении земли и приняла в первом чтении изменения в банковское законодательство. То есть, осталось только окончательное принятие парламентом банковского закона во втором чтении. Кроме того, Нацбанк заявил, что ожидает от Фонда помощь в преодолении коронавируса.

"Большая часть средств от МВФ должна быть направлена туда, где в них государство сегодня больше всего нуждается, - в государственный бюджет, на котором лежит основное финансовое бремя преодоления эпидемии в Украине. А именно - на покрытие дефицита бюджета и создание Стабилизационного фонда для борьбы с коронавирусом в Украине", - говорится в сообщении Нацбанка.

Зато, отметили в НБУ, международные резервы Украины сегодня составляют около 25 млрд долларов и достаточны, чтобы НБУ мог поддерживать финансовую стабильность, осуществляя при необходимости валютные интервенции.

"Вместе с тем, важно понимать, что средства от МВФ, которые поступят в госбюджет, будут зачислены на валютный счет Минфина, который учитывается в объеме международных резервов", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина может увеличить программу финансовой поддержки МВФ минимум до 8 млрд долларов.