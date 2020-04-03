Украина ожидает до конца года получить от МВФ до 5 млрд долларов - Марченко
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. До конца года Украина ожидает получить от МВФ дополнительно к 5 млрд долларов в бюджет. Об этом заявил в эфире одного из телеканалов министр финансов Украины Сергей Марченко, передает УНН.
“Мы с МВФ согласовали рамки доходов и дефицита. Мы четко определили сколько у нас есть возможностей ресурса наполнения бюджета ”, - сказал Марченко.
По его словам, осталось согласовать технический меморандум, а также ВР принять ряд законов, в частности, внести изменения в государственный бюджет 2020 г.
“Есть надежда, что мы получим в ближайшее время транш в бюджет. Мы надеемся также до конца года получить от МВФ дополнительно к 5 млрд долларов в бюджет. Это мы зафиксировали. И это, можно сказать, следующие основные положения”, — сказал Марченко.
Напомним, по информации НБУ, Украина почти выполнила “домашнее задание” Международного валютного фонда для получения финансовой поддержки, которая должна быть направлена на покрытие дефицита бюджета и создания “Стабилизационного фонда”.