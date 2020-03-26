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Україна обговорила з представником ООН питання боротьби з коронавірусом

Україна обговорила з представником ООН питання боротьби з коронавірусом

Київ • УНН

 • 15325 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. ​​Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч з координатором системи ООН, гуманітарним координатором в Україні пані Оснат Лубрані під час якої вони обговорили підтримку Україні у зв’язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Офісу Президента.

“Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч з координатором системи ООН, гуманітарним координатором в Україні пані Оснат Лубрані. Головним питанням зустрічі стала підтримка України в боротьбі з пандемією коронавірусу”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що вони обговорили актуальні питання подальшої координації роботи державних органів влади з установами ООН з питань допомоги в боротьбі з коронавірусом.

“Заступник керівника Офісу Президента подякував представниці ООН за вже надану допомогу Україні для закупівлі медичного обладнання в обсязі 160 млн доларів. Окремо відзначено оголошений Генеральним секретарем ООН Глобальний план гуманітарного реагування на коронавірус, у межах якого заплановано додатково виділити понад 30 млн доларів допомоги Україні”, - повідомили у пресслужбі.

Вказано, що допомогу планують направити у ті регіони, які потребують її вже сьогодні.

Окрім того, Ігор Жовква закликав представницю ООН сприяти координації українських вірусологів та ВООЗ, щоб об’єднати зусилля з виробництва вакцини.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Ілля Ємець розповів про етапи боротьби з коронавірусом в Україні.

Українські Національні Новини

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