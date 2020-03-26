Україна обговорила з представником ООН питання боротьби з коронавірусом

КИЇВ. 26 березня. УНН. ​​Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч з координатором системи ООН, гуманітарним координатором в Україні пані Оснат Лубрані під час якої вони обговорили підтримку Україні у зв’язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Офісу Президента.