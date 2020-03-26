Україна обговорила з представником ООН питання боротьби з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч з координатором системи ООН, гуманітарним координатором в Україні пані Оснат Лубрані під час якої вони обговорили підтримку Україні у зв’язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Офісу Президента.
“Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч з координатором системи ООН, гуманітарним координатором в Україні пані Оснат Лубрані. Головним питанням зустрічі стала підтримка України в боротьбі з пандемією коронавірусу”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що вони обговорили актуальні питання подальшої координації роботи державних органів влади з установами ООН з питань допомоги в боротьбі з коронавірусом.
“Заступник керівника Офісу Президента подякував представниці ООН за вже надану допомогу Україні для закупівлі медичного обладнання в обсязі 160 млн доларів. Окремо відзначено оголошений Генеральним секретарем ООН Глобальний план гуманітарного реагування на коронавірус, у межах якого заплановано додатково виділити понад 30 млн доларів допомоги Україні”, - повідомили у пресслужбі.
Вказано, що допомогу планують направити у ті регіони, які потребують її вже сьогодні.
Окрім того, Ігор Жовква закликав представницю ООН сприяти координації українських вірусологів та ВООЗ, щоб об’єднати зусилля з виробництва вакцини.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Ілля Ємець розповів про етапи боротьби з коронавірусом в Україні.