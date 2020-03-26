Украина обсудила с представителем ООН вопросы борьбы с коронавирусом

КИЕВ. 26 марта. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква провел встречу с координатором системы ООН, гуманитарным координатором в Украине госпожей Оснат Лубрани во время которой они обсудили поддержку Украине в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.