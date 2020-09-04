Україна обговорила з міжнародними партнерами відзначення Рош-ха-Шана в умовах пандемії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін провів зустріч з послами та представниками посольств Ізраїлю, США, Великої Британії, Франції, Бельгії, Угорщини та обговорив з ними забезпечення релігійних прав громадян, зокрема, святкування Рош-ха-Шана в умовах пандемії, передає УНН із посиланням на повідомлення на сторінці Єніна у Facebook.
“Провів сьогодні зустріч з послами та представниками посольств Ізраїлю, США, Великобританії, Франції, Бельгії, Угорщини та відзначив, що попри складну світову епідемічну ситуацію Україна дбає про забезпечення прав та свобод громадян, у тому числі релігійних”, — написав Єнін.
За його словами, МЗС робить усе, щоб забезпечити повагу до релігійних почуттів та гідні умови перебування паломників, які наразі прибули до нашої країни для відзначення Рош-ха-Шана, а так само максимальну безпеку всіх громадян в умовах погіршення епідемічної ситуації в Україні.
“МЗС розраховує на розуміння та підтримку усіх наших міжнародних партнерів, громадяни та піддані, яких здійснюють паломництво, та на максимальну координацію і співпрацю з боку відповідних українських відомств і єврейських громад всього світу”, — додав Єнін.
Нагадаємо, Комісія техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій розглянули питання щодо масового паломництва хасидів до Умані для святкування Рош Га-Шана.