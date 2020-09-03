Паломництво хасидів в Умані: повний перелік заборон та обмежень

“На позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на доручення Прем’єр-міністра України розглянули питання щодо масового паломництва брацлавських хасидів до міста Умані Черкаської області для святкування Рош Га-Шана (Нового року за іудейським календарем)”, — написав міністр.

З його слів, на засіданні “було вирішено надати доручення Черкаській обласній державній адміністрації разом з Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Держпродспоживслужби та Національною гвардією на період з 15 до 21 вересня 2020 року в районі проведення паломництва”, зокрема:

— заборонити проведення масових культурних заходів, у т.ч. релігійних та культурних, за участі більше однієї особи на 10 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі), де проводиться захід;

— заборонити діяльність закладів громадського харчування із організацією дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) та роботу після 24-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування без організації дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;

— заборонити проведення концертів, дискотек, роботу розважальних закладів (нічних клубів);

— заборонити стихійну торгівлю, торгівлю непродовольчими товарами безпосередньо в залах магазинів, окрім торгівлі через вікно;

— обмежити район проведення паломництва для відвідувачів шляхом встановлення відповідних карантинних контрольно-пропускних пунктів з метою дотримання обмежень, що діють, в частині можливості перебування визначеної кількості людей на певній площі;

— заборонити відвідування здобувачами освіти закладів освіти, які розташовані в районі проведення паломництва;

— створити оперативний штаб з безпечного проведення святкування Рош-Гашана в Умані з залученням правоохоронних органів, медичних служб, органів місцевого самоврядування, представників Федерації єврейських общин України та громадських організацій, забезпечити проведення його щоденних засідань для вирішення оперативних питань;

— встановити межі району проведення паломництва.

Нагадаємо, раніше сьогодні міський голова Умані Олександр Цебрій повідомив, що в Умані в місцях паломництва з 10 вересня будуть встановлені тимчасові пункти моніторингу та контролю за дотриманням правил карантину людей.