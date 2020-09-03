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Паломничество хасидов в Умани: полный перечень запретов и ограничений

Киев • УНН

 • 20595 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрела вопрос о массовом паломничестве хасидов в Умань для празднования Рош Ха-Шана. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале, передает УНН.

Паломничество хасидов в Умани: полный перечень запретов и ограничений

"На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по поручению Премьер-министра Украины рассмотрели вопрос о массовом паломничестве брацлавских хасидов в город Умань Черкасской области для празднования Рош Ха-Шана (Нового года по иудейскому календарю)", - написал министр.

По его словам, на заседании "было решено дать поручение Черкасской областной государственной администрации вместе с Министерством здравоохранения Украины, Министерством внутренних дел Украины, Национальной полицией, Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям, Госпродпотребслужбой и Национальной гвардией на период с 15 по 21 сентября 2020 года в районе проведения паломничества", в частности:

- запретить проведение массовых культурных мероприятий, в т.ч. религиозных и культурных, с участием более одного человека на 10 кв. метров площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе), где проводится мероприятие;
- запретить деятельность заведений общественного питания с организацией досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.) и работу после 24.00 и до 7 часов субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания без организации досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос;
- запретить проведение концертов, дискотек, работу развлекательных заведений (ночных клубов); 
- запретить стихийную торговлю, торговлю непродовольственными товарами непосредственно в залах магазинов, кроме торговли через окно;
- ограничить район проведения паломничества для посетителей путем установления соответствующих карантинных контрольно-пропускных пунктов с целью соблюдения ограничений, действующих в части возможности пребывания определенного количества людей на определенной площади;
- запретить посещение соискателями образования учебных заведений, расположенных в районе проведения паломничества;
- создать оперативный штаб по безопасному проведению празднования Рош Га-Шана в Умани с привлечением правоохранительных органов, медицинских служб, органов местного самоуправления, представителей Федерации еврейских общин Украины и общественных организаций, обеспечить проведение его ежедневных заседаний для решения оперативных вопросов;
- установить пределы района проведения паломничества.

Напомним, ранее сегодня мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что в Умани в местах паломничества с 10 сентября будут установлены временные пункты мониторинга и контроля за соблюдением правил карантина людей.

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