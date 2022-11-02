Україна незабаром отримає від Іспанії 4 системи ППО Hawk та протитанкові ракетні комплекси

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"Ми довго працювали з Хосе Мануелем, і нашими колегами з інших відомств, щоб Україна якнайшвидше отримала новий пакет військової допомоги з Іспанії. Я дуже радий, що новий пакет є, він уже на шляху до України, і найближчим часом наша держава зміцнить свою обороноздатність, отримавши батареї зенітно-ракетного комплексу Aspide та ракети до неї, чотири системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них", - сказав Кулеба.

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Глава МЗС України повідомив, що пакет нової допомоги є "саме тим, про який ми просили Іспанію".

Крім цього він повідомив, що Іспанія підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення рф, надаючи фінансову та військову допомогу. Під час зустрічі міністри обговорили протидію російській агресії, військову допомогу, а також допомогу у відновленні енергетичної системи України після атак рф.

Нагадаємо

2 листопада до Києва прибув міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес. Він зазначив, що метою візиту є висловити підтримку Іспанії народу й уряду України, а також підтримати та подякувати співробітникам посольства Іспанії в Україні за їхню роботу.