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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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До Києва приїхав глава МЗС Іспанії

До Києва приїхав глава МЗС Іспанії

Київ • УНН

 • 234751 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Сьогодні до Києва приїхав міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес. Про це він повідомив у Twitter, передає УНН.

Цитата

"Я щойно прибув до Києва, щоб висловити відданість і підтримку Іспанії народу й уряду України в захисті її суверенітету, миру та свободи, а також підтримати та подякувати співробітникам посольства Іспанії в Україні за їхню роботу", – написав міністр.

Acabo de llegar a Kyiv para trasladar el compromiso y apoyo de España al pueblo y al gobierno de Ucrania en la defensa de su soberanía, su paz y libertad; y respaldar y agradecer por su labor a los miembros de la Embajada de España en Ucrania @EmbEspKyiv. pic.twitter.com/0KT0ryAdKW

— José Manuel Albares (@jmalbares) November 2, 2022

Нагадаємо

27 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що найближчим часом від Іспанії надійде новий пакет військової допомоги.

Українські Національні Новини

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