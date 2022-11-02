До Києва приїхав глава МЗС Іспанії

Цитата

"Я щойно прибув до Києва, щоб висловити відданість і підтримку Іспанії народу й уряду України в захисті її суверенітету, миру та свободи, а також підтримати та подякувати співробітникам посольства Іспанії в Україні за їхню роботу", – написав міністр.

Acabo de llegar a Kyiv para trasladar el compromiso y apoyo de España al pueblo y al gobierno de Ucrania en la defensa de su soberanía, su paz y libertad; y respaldar y agradecer por su labor a los miembros de la Embajada de España en Ucrania @EmbEspKyiv. pic.twitter.com/0KT0ryAdKW

Нагадаємо

27 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що найближчим часом від Іспанії надійде новий пакет військової допомоги.