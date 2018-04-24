Україна не має можливості допомагати жителям окупованих територій – Розенко

"Критична ситуація склалася на окупованій території, і ООН нещодавно вчергове звернула на це увагу, що там просто колосальна гуманітарна і соціальна катастрофа на окупованій території. Що там люди катастрофічну недоїдають, що люди не отримують належний рівень соціального захисту, що люди фактично кинуті там напризволяще на окупованих територіях і позбавлені будь-якої можливості на виживання. Але питання полягає в тому, що українська держава не має доступу і не має об’єктивної можливості допомагати людям на окупованих територіях. Ми декілька разів, ще в 2014-2015 роках, намагалися вести свої якісь програми, зокрема продуктові, проте це було через позицію бойовиків і РФ фактично неможливо", - заявив Розенко.

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Також він відзначив, що Україна проводить консультації з іноземними партнерами, щоб обсяг допомоги ООН і Червоного Хреста на Донбасі не скорочувався. За словами віце-прем'єра, вирішення гуманітарної проблеми на Донбасі буде можливе лише тоді, коли буде відновлена територіальна цілісність України.

Як повідомляв УНН, Держдеп США заявив про серйозні порушення прав людини в Україні.