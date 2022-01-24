Україна не бачить активного виїзду співробітників посольств, мова лише про три країни - Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Україна на сьогодні не бачить активного виїзду співробітників дипломатичних установ. Про це Секретар РНБО Олексій Данілов заявив за підсумками засідання, передає кореспондент УНН.
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“На сьогодні ми маємо інформацію про три амбасади. Мова про три країни. 49 країн не приймають участі в цих речах. Кожна країна самостійно визначається, що стосується громадян, які знаходяться на території нашої країни”, — сказав Данілов, уточнивши пізніше, що мова про США, Австралію та велику Британію.
“Єдине, можу сказати, що була велика дезінформаційна хвиля щодо того, що співробітники дипустанов РФ масово покидають нашу країну. Ми цьбого не бачимо... Ми не бачимо активного виїзду з нашої країни на сьогоднішній день співробітників дипломатичних посольств”, — зазначив він.
Деталі
Секретар РНБО додав, що Євросоюз сьогодні проінформував, що він не бачить підстав для того, щоб співробітники європейських країн залишали свої установи. Таку саму заяву зробила Японія.
Контекст
Низка держав повідомила про плани евакуювати своїх диппредставників чи скоротити місії в Україні.
Це сталось після того, як Державний департамент США напередодні дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців Сполучених Штатів та зобов’язав виїхати членів їхніх сімей із посольства у Києві.
У Держдепартаменті ухвалили рішення дозволити виїзд з дипломатичної місії в Україні, “як особливе застереження через постійні зусилля Росії щодо дестабілізації країни та підриву безпеки громадян України та інших осіб, які відвідують Україну або проживають в Україні”.
У Міністерстві закордонних справ України ухвалили до відома рішення Держдепу і вважають його передчасним та проявом надмірної перестороги.