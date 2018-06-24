Україна наростила виробництво шоколадних цукерок на 2,6%
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У січні-травні 2018 року в України виготовлено на 2,6% більше шоколадних цукерок, ніж у відповідному періоді попереднього року. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.
Зокрема, за даними Держстатистики, за п'ять місяців поточного року виробники виготовили 20 тисяч тонн шоколадних цукерок, що на 2,6% більше, ніж у січні-травні 2017 року.
Виробництво ж кондитерських виробів з цукру з вмістом какао зменшилось на 5,4% до 25 тисяч тонн.
Разом з тим, виробництво гумок, фруктового желе та фруктової пасти у вигляді кондитерських виробів з цукру (крім жувальної гумки) зросло на 9,7% до 17,8 тисяч тонн, а карамелі, тофі (ірису) та аналогічних солодощів - на 0,8% до 29,9 тисяч тонн.
Нагадаємо, у січні-травні 2018 року Україна збільшила виробництво ковбаси на 5,2%, порівняно із січнем-травнем минулого року.