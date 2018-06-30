Україна наростила виробництво молока та сиру
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. У січні-травні в Україні виробництво молока та вершків незгущених (жирністю від 1% до 6%) зросло на 1,6%, порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 195 тис. тонн. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.
При цьому, у травні, порівняно з квітнем 2018 року, виробництво молока та вершків незгущених зросло на 2,6%.
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Виробництво масла вершкового за перші п'ять місяців цього року зросло на 8,4% - до 43,5 тис. тонн.
При цьому виробництво сиру свіжого неферментованого та сиру тертого, голубого та іншого неплавленого зросло на 2,5% та 2,2% відповідно. Так, у січні-травні поточного року було вироблено 29,9 тис. тонн сиру свіжого та 39,8 тис. тонн сиру тертого.
Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, інфляція в Україні сягнула майже 12%.