Украина нарастила производство молока и сыра

При этом в мае по сравнению с апрелем 2018 года, производство молока и сливок несгущенных выросло на 2,6%.

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Производство масла сливочного за первые пять месяцев этого года выросло на 8,4% - до 43,5 тыс. тонн.

При этом производство сыра свежего неферментированного и сыра тертого, голубого и другого неплавленого возросло на 2,5% и 2,2% соответственно. Так, в январе-мае текущего года было произведено 29,9 тыс. тонн сыра свежего и 39,8 тыс. тонн сыра тертого.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, инфляция в Украине достигла почти 12%.