Україна наростила закачку газу у ПСГ до 27 млн куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 21 квітня збільшився до 7,671 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 27,29 млн куб. м газу.
Протягом доби з ПСГ України газ не відбирався.
При цьому в даних за 21 квітня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 10,09 млн куб. м, з Угорщини - 7,58 млн куб. м, з Польщі - 3,10 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 24%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, в уряді прогнозують зменшення споживання газу на 5 млрд кубів до 2022 року.