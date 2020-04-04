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Україна направить в Італію спеціальний вантаж дезінфекторів

Україна направить в Італію спеціальний вантаж дезінфекторів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. За декілька днів Україна направить в Італію гуманітарну допомогу – спеціальний вантаж дезінфекторів. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН з посиланням на пресслужбу МВС.

“Це будуть спеціальні спиртові дезінфектори, оскільки наших запасів достатньо, щоб наповнити внутрішній ринок та можемо передавати партнерам в Європі. Ми готуємо ще вертоліт-реанімацію, він також вилетить на допомогу італійцям. Ми розраховуємо, що ці місії триватимуть два тижні, наші медики повернуться, пройдуть всі процедури безпеки та будуть передавати досвід”, — сказав Аваков.

Нагадаємо, до Італії поїхало 20 українських лікарів для надання медичної допомоги італійським медикам у боротьбі з коронавірусом.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський заявив, що у суботу в рамках двосторонньої взаємної допомоги до Італії вирушить українська медична група.

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