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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Україна накопичила у ПСГ 13,26 млрд куб. м газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 8 серпня збільшився до 13,264 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".

Україна накопичила у ПСГ 13,26 млрд куб. м газу

За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 55,44 млн куб. м газу.

Протягом доби з ПСГ України газ не відбирався.

При цьому в даних за 8 серпня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 23,25 млн куб. м, з Угорщини - 16,51 млн куб. м газу, з Польщі блакитне паливо не надходило.

Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 42%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, в уряді прогнозують зменшення споживання газу в Україні на 5 млрд кубів до 2022 року.

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