Україна наближається до піку захворюваності на грип та ГРВІ – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Пік захворюваності на грип та ГРВІ в Україні цього року припадає на кінець січня – початок лютого. Про це під час брифінгу у середу сказала лікар-епідеміолог Центру громадського здоров'я України Оксана Кошалко, передає кореспондент УНН.
"Коли ми очікуємо пік – ми зараз до нього наближаємось. Згідно прогнозу, який був наданий нашими фахівцями, дійсно, кінець січня–початок лютого - це є пік захворюваності на грип та ГРВІ. Можна сказати, уже дуже близько", - сказала лікар.
Водночас, з її слів, зважаючи на те, що частина регіонів закриває школи, найближчим часом очікується певне зниження захворюваності серед дитячого населення.
Як повідомлялося раніше в УНН, лікар назвав першочергові кроки для захисту українців від нового коронавірусу.