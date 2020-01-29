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Украина приближается к пику заболеваемости на грипп и ОРВИ - Минздрав

Киев • УНН

 • 25083 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Пик заболеваемости на грипп и ОРВИ в Украине в этом году приходится на конец января - начало февраля. Об этом во время брифинга в среду сказала врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья Украины Оксана Кошалко, передает корреспондент УНН.

Украина приближается к пику заболеваемости на грипп и ОРВИ - Минздрав

"Когда мы ожидаем пик - мы сейчас к нему приближаемся. Согласно прогнозу, который был предоставлен нашими специалистами, действительно, конец января-начало февраля - это пик заболеваемости на грипп и ОРВИ. Можно сказать, уже очень близко", - сказала врач.

В то же время, по ее словам, несмотря на то, что часть регионов закрывает школы, в ближайшее время ожидается некоторое снижение заболеваемости среди детского населения.

Как сообщалось ранее в УНН, врач назвал первоочередные шаги для защиты украинцев от нового коронавируса.

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