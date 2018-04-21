Україна на початку року купила у Польщі найбільше шоколаду
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Найбільше шоколаду протягом перших двох місяців року України купила у Польщі, передає УНН з посиланням на дані Держстатистики.
Зокрема, у січні-лютому 2018 року Україна імпортувала шоколаду з Польщі на 8 млн 557,1 тисяч доларів.
Серед країн-лідерів у яких Україна в цей період купляла шоколаду та інших продуктів з вмістом какао також Німеччина — на 2 млн 738,6 тисяч доларів, Нідерланди — на 2 млн 485,1 тисяч доларів, Бельгія — на 1 млн 380,1 тисяч доларів та Італія — на 1 млн 300 тисяч доларів.
Водночас, за перші два місяці поточного року найбільше Україна експортувала шоколаду та інших продуктів з вмістом какао до Казахстану та США,
У січні-лютому 2018 року Україна експортувала до Казахстану шоколаду та інших продуктів з вмістом какао на 3 млн 21,4 тисячу доларів, до США — на 2 млн 506,2 тисяч доларів.
Також багато українського шоколаду за цей період купили Білорусь — на 2 млн 424,5 тисяч доларів, Румунія — на 1 млн 621,3 тисяч доларів, Азербайджан — на 1 млн 521,6 тисяч доларів, Польща — на 1 млн 452,8 тисяч доларів, Грузія — на 1 млн 355,6 тисяч доларів, Болгарія — 1 млн 233,9 тисяч доларів, Угорщина — на 1 млн 18,5 тисяч доларів.
Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку та торгівлі України проаналізувало та визначило шість пріоритетних товарів для експорту з України до США. До топ-6 увійшли: столярні вироби, керамічна плитка, хлібобулочні вироби, алкоголь, шоколад, кондитерські вироби.