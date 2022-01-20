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Шахед-136

Україна на фінальному етапі на шляху до енергетичного безвізу – Галущенко

Україна на фінальному етапі на шляху до енергетичного безвізу – Галущенко

Київ • УНН

 • 24895 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Україна планує завершити синхронізацію з енергетичною системою континентальної Європи, яку ще називають енергетичним безвізом, у 2023 році. Про це під час брифінгу журналістам у Брюсселі заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає УНН.

Цитата

“Зараз ми на фінальному етапі. Цього року ми плануємо пройти ізольований режим двічі — це має бути зима та літо. Після цього ми вже підходимо до питання, що ми готові до об’єднання з енергомережами”, — зазначив Галущенко.

Деталі

За словами міністра, на проходження п’яти днів ізольованого режиму потрібен максимум один мільйон тонн вугілля.

Попри дефіцит вугілля, який спостерігався в Україні цієї зими, Галущенко запевнив, що його вистачить.

“На сьогодні у нас 800 тисяч тонн на складах і 220 тисяч тонн вивантаженого вугілля у порту”, — додав Галущенко.

Нагадаємо

Раніше, у профільному комітеті повідомили, що запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ під час нинішнього осінньо-зимового періоду вперше перевищили показники минулого року.

Доповнення

В Україні з початком опалювального сезону говорили про невиконання плану накопичення вугілля на ТЕС для виробництва електроенергії. При цьому Росія відмовилася експортувати в Україну вугілля, яке використовують на ТЕС для виробництва електрики.

На тлі такої ситуації Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі. Можливість для імпорту електрики з РФ та Білорусі з'явилася з 1 листопада, після кількамісячної заборони та судової тяганини.

Щоб уникнути дефіциту ресурсу та забезпечити склади паливом, Україна розпочала його імпорт, утому числі морем. За місяць запаси вугілля на складах України зросли майже на 38%.

Водночас, за даними Міненерго, у цьому опалювальному сезоні в Україні споживання електроенергії зросло майже на 6%, а споживання газу знизилося приблизно на стільки ж.

При цьому прем'єр Денис Шмигаль 15 грудня заявляв, що жодних віялових відключень споживачів від початку опалювального сезону не відбувалось. А кількагодинні відключення, які можуть мати місце в тому чи іншому місті, за його словами, — це "невідкладні ремонтні роботи на лініях електропередач, про які попереджають заздалегідь, або аварійні ситуації, пов’язані з погодними умовами".

У Міненерго вказували: якщо українцям і відключають електроенергію - не через дефіцит. Єдина причина відсутності в домівках українців електропостачання є проведення планових та аварійних ремонтів оператором систем розподілення, зазначали у міністерстві.

Однак, тривалість перерв в електропостачанні не повинна перевищувати сумарно 8 годин на добу у зимові місяці у разі неможливості забезпечення резервним живленням, зазначали у регуляторі - НКРЕКП.

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