Украина на финальном этапе на пути к энергетическому безвизу - Галущенко

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“Сейчас мы на финальном этапе. В этом году мы планируем пройти изолированный режим дважды — это должна быть зима и лето. После этого мы уже подходим к вопросу, что мы готовы к объединению с энергосетями”, — отметил Галущенко.

Детали

По словам министра, на прохождение пяти дней изолированного режима нужен максимум один миллион тонн угля.

Несмотря на дефицит угля, который наблюдался в Украине этой зимой, Галущенко заверил, что его хватит.

“На сегодня у нас 800 тысяч тонн на складах и 220 тысяч тонн выгруженного угля в порту”, — добавил Галущенко.

Напомним

Ранее в профильном комитете сообщили, что запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ в ходе нынешнего осенне-зимнего периода впервые превысили показатели прошлого года.

Дополнение

В Украине с началом отопительного сезона говорили о невыполнении плана накопления угля на ТЭС для производства электроэнергии. При этом Россия отказалась экспортировать в Украину уголь, который используют на ТЭС для производства электричества.

На фоне такой ситуации Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Возможность для импорта электричества из РФ и Беларуси появилась с 1 ноября, после многомесячного запрета и судебной волокиты.

Чтобы избежать дефицита ресурса и обеспечить склады топливом, Украина начала его импорт, в том числе морем. За месяц запасы угля на складах Украины выросли почти на 38%.

В то же время, по данным Минэнерго, в этом отопительном сезоне в Украине потребление электроэнергии выросло почти на 6%, а потребление газа снизилось примерно на столько же.

При этом премьер Денис Шмигаль 15 декабря заявлял, что никаких веерных отключений потребителей с начала отопительного сезона не происходило. А многочасовые отключения, которые могут иметь место в том или другом городе, по его словам, — это "неотложные ремонтные работы на линиях электропередач, о которых предупреждают заранее, или аварийные ситуации, связанные с погодными условиями".

В Минэнерго указывали: если украинцам и отключают электроэнергию - не из-за дефицита. Единственная причина отсутствия в домах украинцев электроснабжения является проведение плановых и аварийных ремонтов оператором систем распределения, отмечали в министерстве.

Однако, продолжительность перерывов в электроснабжении не должна превышать суммарно 8 часов в сутки в зимние месяцы в случае невозможности обеспечения резервным питанием, отмечали в регуляторе - НКРЭКУ.