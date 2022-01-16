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У профільному комітеті кажуть, запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ вперше перевищили торішні

У профільному комітеті кажуть, запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ вперше перевищили торішні

Київ • УНН

 • 17903 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ під час нинішнього осінньо-зимового періоду вперше перевищили показники минулого року. Такі дані оприлюднив голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус у Telegram-каналі, пише УНН.

Цитата:

"У п’ятницю, 14 січня, запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ вперше у цьому ОЗП перевищили запаси вугілля на таку ж дату минулого року. Станом на 14.01.2022 на складах знаходилося 734,1 тис тонн. Рік тому запаси складали 711,1 тис тонн. З початку цієї зими запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ збільшилися на 51% або на 248 тис тонн", - повідомив Герус.

З його слів, одними із головних факторів такої динаміки став імпорт вугілля, зокрема морським напрямком, а також імпорт електроенергії та вищий рівень генерації Енергоатомом, що дозволяло заощаджувати вугілля.

Доповнення

В Україні з початком опалювального сезону говорили про невиконання плану накопичення вугілля на ТЕС для виробництва електроенергії. При цьому Росія відмовилася експортувати в Україну вугілля, яке використовують на ТЕС для виробництва електрики.

На тлі такої ситуації Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі. Можливість для імпорту електрики з РФ та Білорусі з'явилася з 1 листопада, після кількамісячної заборони та судової тяганини.

Щоб уникнути дефіциту ресурсу та забезпечити склади паливом, Україна розпочала його імпорт, утому числі морем. За місяць запаси вугілля на складах України зросли майже на 38%.

Водночас, за даними Міненерго, у цьому опалювальному сезоні в Україні споживання електроенергії зросло майже на 6%, а споживання газу знизилося приблизно на стільки ж.

При цьому прем'єр Денис Шмигаль 15 грудня заявляв, що жодних віялових відключень споживачів від початку опалювального сезону не відбувалось. А кількагодинні відключення, які можуть мати місце в тому чи іншому місті, за його словами, — це "невідкладні ремонтні роботи на лініях електропередач, про які попереджають заздалегідь, або аварійні ситуації, пов’язані з погодними умовами".

У Міненерго вказували: якщо українцям і відключають електроенергію - не через дефіцит. Єдина причина відсутності в домівках українців електропостачання є проведення планових та аварійних ремонтів оператором систем розподілення, зазначали у міністерстві.

Однак, тривалість перерв в електропостачанні не повинна перевищувати сумарно 8 годин на добу у зимові місяці у разі неможливості забезпечення резервним живленням, зазначали у регуляторі - НКРЕКП.

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