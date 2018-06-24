Україна на 5% збільшила виробництво ковбаси
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У січні-травні 2018 року Україна збільшила виробництво ковбаси на 5,2%, порівняно із січнем-травнем минулого року. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.
Зокрема, за даними Держстатистики, у січні-травні поточного року вироблено 97 тисяч тонн ковбаси. Порівняно із січнем-травнем 2017 року виробництво цього товару зросло на 5,2%.
Нагадаємо, у січні—травні 2018 року промислове виробництво в Україні зросло на 2,6%, порівняно із аналогічним періодом минулого року.
Раніше повідомлялось, за перші два місяці поточного року найбільше Україна експортувала ковбаси та аналогічних виробів із м’яса до Грузії та Азербайджану — на 55 тисяч доларів та 38,7 тисяч доларів відповідно.