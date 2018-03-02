Україна, Молдова та Грузія оголосили про створення Міжпарламентської асамблеї
Київ • УНН
КИШИНІВ - КИЇВ. 2 березня. УНН. Україна, Молдова та Грузія створюють Міжпарламентську асамблею. Про це повідомив спікер парламенту РМ Андріан Канду під час міжпарламентськогофоруму в Кишиневі в п'ятницю, 2 березня, передає кореспондент УНН.
"Ми створюємо міжпарламентську асамблею Україна - Грузія - Молдова", - сказав А.Канду.
"Ми, Молдова, Україна і Грузія стикаємося з однаковими загрозами та трансформаціями", - сказав Канду.
Він також додав, що ці країни прагнуть до енергетичної безпеки, візової лібералізації та подолання корупції.
"Найважливіше, ми повинні стояти поруч перед обличчям викликів, які є перед нами, щоб посилювати нашу здатність перед змінами в наших країнах, а також станови ближче до Європейського Союзу", - сказав він.
Нагадаємо, перша міжпарламентська конференція “Республіка Молдова, Грузія і Україна: Східне партнерство і сучасні виклики безпеки” проводиться з ініціативи глав парламентів цих країн у партнерстві з Атлантичною Радою.
У форумі беруть участь представники Європарламенту, Конгресу США, НАТО, Євразійського Центру Атлантичної Ради, а також міжнародні експерти і політологи.