Україна, Молдова і Грузія будуть радитися у питаннях окупованих територій
Київ • УНН
КИШИНІВ-КИЇВ. 2 березня. УНН. Рішення щодо окупованих територій будуть прецедентними в рамках альянсу України, Молдови і Грузії. Про це заявив спікер Верховної Ради України Андрій Парубій журналістам під час міжпарламентської конференції України, Молдови і Грузії в Кишиневі в п'ятницю, 2 березня, передає кореспондент УНН.
"Наші країни мають схожі проблеми, кожна з наших країн відчула на собі російську агресію і нам доводиться відповідати на це. Тут треба враховувати, що в кожній країні, в якій йдуть переговори з приводу окупованих територій, будь-яке рішення стає прецедентним для інших двох країн", - сказав А.Парубій.
Він уточнив, що в рамках коаліції країни будуть радитися і проводити консультації в питаннях окупованих територій.
Нагадаємо, А.Парубій заявив, що Україна наполягала на терміні "російська агресія" в домовленостях з Молдовою і Грузією.