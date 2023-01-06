Україна має перемогти, а це можливо лише за підтримки танків – Бундестаг

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Чиновниця вітає розгляд федеральним урядом питання про постачання Україні танків Marder. Вона зазначає, що тепер танки необхідно доставити негайно.

«У нас їх досить, у нас достатньо боєприпасів. Я не можу вам сказати, чи це змінює правила гри, але це додатковий засіб відштовхнути позиції Росії. І в цьому суть».

Офіційної інформації ще немає, коли саме Marder прибуде до України, а пізніше будуть й інші танки.

«У довгостроковій перспективі Leopard 2 також знадобиться», — додала Штрак-Ціммерманн.

Нагадаємо

США мають намір надати Україні бойові машини піхоти Bradley, а Німеччина - БМП Marder та додаткову батарею ЗРК Patriot. Про це йдеться у спільній заяві для преси після розмови між президентом США Джо Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцем, яку поширив Білий дім.