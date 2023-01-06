Украина должна победить, а это возможно только при поддержке танков – Бундестаг

Детали

Чиновница приветствует рассмотрение федеральным правительством вопроса о поставках Украине танков Marder. Она отмечает, что теперь танки необходимо доставить немедленно.

«У нас их достаточно, у нас достаточно боеприпасов. Я не могу вам сказать, изменяет ли это правила игры, но это дополнительное средство оттолкнуть позиции России. И в этом суть».

Официальной информации еще нет, когда Marder прибудет в Украину, а позже будут и другие танки.

«В долгосрочной перспективе Leopard 2 также понадобится», — добавила Штрак-Циммерманн.

Напомним

США намерены предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия – БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot. Об этом говорится в совместном заявлении для печати после разговора между президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем, которое распространил Белый дом.