Україна імпортує з Білорусі 2 млрд кВт електроенергії наступного року
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У 2020 році Україна планує імпортувати з Білорусі 2,1 млрд кВт електроенергії. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики та захисту довкілля.
"Прогнозується, що у 2020 році імпорт електроенергії з Білорусі в Україну дорівнюватиме 2,1 млрд кВт год. Такі дані сформовані відповідно до затвердженого Порядку формування прогнозного балансу електричної енергії ОЕС України на розрахунковий рік", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, обговорили питання будівництва нових електромереж між країнами.
"У лютому має запрацювати Білоруська АЕС, може бути надлишок електроенергії, у якій ми зацікавлені. Звісно, варто враховувати і визначені об’єми міждержавного перетину в енергетиці", - сказав міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель.
Вказано, що наступне засідання засіданні Українсько-Білоруської групи із співробітництва в паливно-енергетичній сфері планується у першому півріччі 2020 року у Мінську.
Нагадаємо, обсяги промвиробництва в Україні продовжують падати.