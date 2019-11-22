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Україна імпортує з Білорусі 2 млрд кВт електроенергії наступного року

Україна імпортує з Білорусі 2 млрд кВт електроенергії наступного року

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. У 2020 році Україна планує імпортувати з Білорусі 2,1 млрд кВт електроенергії. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики та захисту довкілля.

"Прогнозується, що у 2020 році імпорт електроенергії з Білорусі в Україну дорівнюватиме 2,1 млрд кВт год. Такі дані сформовані відповідно до затвердженого Порядку формування прогнозного балансу електричної енергії ОЕС України на розрахунковий рік", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, обговорили питання будівництва нових електромереж між країнами.

"У лютому має запрацювати Білоруська АЕС, може бути надлишок електроенергії, у якій ми зацікавлені. Звісно, варто враховувати і визначені об’єми міждержавного перетину в енергетиці", - сказав міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель.

Вказано, що наступне засідання засіданні Українсько-Білоруської групи із співробітництва в паливно-енергетичній сфері планується у першому півріччі 2020 року у Мінську.

Нагадаємо, обсяги промвиробництва в Україні продовжують падати.

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