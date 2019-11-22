Обсяги промвиробництва в Україні продовжують падати
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У жовтні 2019 року обсяги промислового виробництва порівняно з аналогічним місяцем 2018 року року скоротилися на 5%, передає УНН з посиланням на дані Держстату.
"У жовтні 2019р. порівняно із вереснем 2019 р. сезонно скоригований індекс промислової продукції становив 97,6%.
У жовтні поточного року проти жовтня 2018 р. індекс промислової продукції, скоригований на ефект календарних днів, становив 95,0%", - повідомили у Держстаті.
У відомстві також додали, що у січні–жовтні 2019 р. порівняно із січнем–жовтнем 2018 р. індекс промислової продукції становив 99,4%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 101,7%, переробній – 98,8%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 98,3%.
Нагадаємо, спад промислового виробництва у вересні сягнув 1,3%.