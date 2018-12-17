Україна і ЄС погодилися з важливістю підписання угоди про "відкрите небо"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Рада асоціації Україна-ЄС нагадала про необхідність якомога швидше підписати договір про спільний авіаційний простір. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками п’ятої зустрічі Ради асоціації Україна-ЄС, передає УНН.
"Рада асоціації з нетерпінням чекає прийняття ключових законів про реформу в основних транспортних секторах для забезпечення відповідності міжнародним зобов'язанням і Угоди про асоціацію, включаючи сектори автомобільних і залізничних доріг, а також закон про внутрішні водні шляхи. Рада асоціації нагадала про важливість укладення угоди про спільний авіаційний простір в найкоротші можливі терміни", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, Україна сподівається на підписання угоди про "Відкрите небо" відразу після Brexit.
Як повідомляв УНН, Рада асоціації Україна-ЄС обговорила можливості надання цільової підтримки Євросоюзу для областей, прилеглих до Азовського моря.