Україна сподівається на підписання угоди про "Відкрите небо" відразу після Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Україна сподівається на підписання угоди з Європейським Союзом про єдиний авіаційний простір наступного дня після Brexit. Таку думку висловив міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час зустрічі з міністром транспорту Франції Елізабет Борн, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Мінінфраструктури.
“Я також вдячний за активну позицію Франції щодо спільного авіаційного простору. Бо фактично стримуючим елементом зараз є відсутність єдиного авіаційного простору між Україною і ЄС. Я дуже сподіваюсь, що наступного дня після BREXIT ми зможемо підписати цю Угоду”, − цитує слова міністра прес-служба МІУ.
Нагадаємо, раніше У Мінінфраструктури повідомляли про те, що розраховують підписання угоди про спільний авіапростір з ЄС у 2019 році, а досі угоду не підписали, адже існує конфлікт між Великою Британією та Іспанією щодо включення чи не включення аеропорту Гібралтар.