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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Украина надеется на подписание соглашения об "Открытом небе" сразу после Brexit

Киев • УНН

 • 8565 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Украина надеется на подписание соглашения с Европейским Союзом о едином авиационном пространстве на следующий день после Brexit. Такое мнение высказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время встречи с министром транспорта Франции Элизабет Борн, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Мининфраструктуры.

Украина надеется на подписание соглашения об "Открытом небе" сразу после Brexit

“Я также благодарен за активную позицию Франции относительно общего авиационного пространства. Потому что фактически сдерживающим элементом сейчас является отсутствие единого авиационного пространства между Украиной и ЕС. Я очень надеюсь, что на следующий день после BREXIT мы сможем подписать это Соглашение”, — цитирует слова министра пресс-служба МИУ.

Напомним, ранее в Мининфраструктуры сообщали о том, что рассчитывают подписания соглашения о совместном авиапространстве с ЕС в 2019 году, а до сих пор соглашение не подписали, ведь существует конфликт между Великобританией и Испанией о включении или невключении аэропорта Гибралтар.

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