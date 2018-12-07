Украина надеется на подписание соглашения об "Открытом небе" сразу после Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Украина надеется на подписание соглашения с Европейским Союзом о едином авиационном пространстве на следующий день после Brexit. Такое мнение высказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время встречи с министром транспорта Франции Элизабет Борн, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Мининфраструктуры.
“Я также благодарен за активную позицию Франции относительно общего авиационного пространства. Потому что фактически сдерживающим элементом сейчас является отсутствие единого авиационного пространства между Украиной и ЕС. Я очень надеюсь, что на следующий день после BREXIT мы сможем подписать это Соглашение”, — цитирует слова министра пресс-служба МИУ.
Напомним, ранее в Мининфраструктуры сообщали о том, что рассчитывают подписания соглашения о совместном авиапространстве с ЕС в 2019 году, а до сих пор соглашение не подписали, ведь существует конфликт между Великобританией и Испанией о включении или невключении аэропорта Гибралтар.