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Украина и ЕС согласились с важностью подписания соглашения об "открытом небе"

Киев • УНН

 • 9013 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Совет ассоциации Украина-ЕС напомнил о необходимости как можно скорее подписать договор о совместном авиационном пространстве. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам пятой встречи Совета ассоциации Украина-ЕС, передает УНН.

Украина и ЕС согласились с важностью подписания соглашения об "открытом небе"

"Совет ассоциации с нетерпением ждет принятия ключевых законов о реформе в основных транспортных секторах для обеспечения соответствия международным обязательствам и Соглашению об ассоциации, включая сектора автомобильных и железных дорог, а также закон о внутренних водных путях. Совет ассоциации напомнил о важности заключения соглашения об общем авиационном пространстве в кратчайшие возможные сроки", - говорится в заявлении.

Напомним, Украина надеется на подписание соглашения об "Открытом небе" сразу после Brexit.

Как сообщал УНН, Совет ассоциации Украина-ЕС обсудил возможности предоставления целевой поддержки Евросоюза для областей, прилегающих к Азовскому морю.

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