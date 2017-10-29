Україна і Туреччина погодили співпрацю в галузі міжнародних комбінованих перевезень

"Реалізація Угоди дозволить спростити умови транспортування вантажів із використанням різних видів транспорту, зокрема автомобільного, залізничного та/або водного" - йдеться в повідомленні

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Зазначається, що документ сприятиме розвитку співробітництва у сфері міжнародних комбінованих перевезень і залученню додаткових вантажопотоків, що дасть змогу ефективніше використовувати потенціал транспортних інфраструктур обох країн.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав закон щодо ратифікації міжурядової угоди України з Хорватією, про співпрацю у сфері захисту інвестицій.