Україна і Туреччина погодили співпрацю в галузі міжнародних комбінованих перевезень
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Глава держави підписав Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про міжнародні комбіновані перевезення". Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Президента України.
"Реалізація Угоди дозволить спростити умови транспортування вантажів із використанням різних видів транспорту, зокрема автомобільного, залізничного та/або водного" - йдеться в повідомленні
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Зазначається, що документ сприятиме розвитку співробітництва у сфері міжнародних комбінованих перевезень і залученню додаткових вантажопотоків, що дасть змогу ефективніше використовувати потенціал транспортних інфраструктур обох країн.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав закон щодо ратифікації міжурядової угоди України з Хорватією, про співпрацю у сфері захисту інвестицій.