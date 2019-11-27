Україна і Литва підписали низку документів: оприлюднено перелік

КИЇВ. 27 листопада. УНН. За результатами засідання Ради Президентів України та Литовської Республіки, яке відбулося під головуванням Володимира Зеленського та Гітанаса Науседи, було підписано низку документів. Їх перелік було опубліковано на сайті Офісу Президента України, передає УНН.