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Україна і Литва підписали низку документів: оприлюднено перелік

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. За результатами засідання Ради Президентів України та Литовської Республіки, яке відбулося під головуванням Володимира Зеленського та Гітанаса Науседи, було підписано низку документів. Їх перелік було опубліковано на сайті Офісу Президента України, передає УНН.

Зокрема, Глави держав підписали Декларацію про розвиток стратегічного партнерства між Україною та Литовською Республікою на період з 2020 по 2024 роки.

Декларація стане своєрідною дорожньою картою розвитку українсько-литовських відносин рівня стратегічного партнерства. Її положення будуть покладені в основу можливих подальших кроків країн у контексті співпраці з низки питань двостороннього, регіонального та міжнародного порядків денних.

Спільна заява також передбачає реалізацію Україною та Литвою низки спільних заходів у таких сферах, як міжнародна й регіональна безпека, європейська та євроатлантична інтеграція, економіка, соціальна політика, розвиток торгівлі та інвестицій, наукова співпраця, співробітництво в культурній і гуманітарній сферах.

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква та головний зовнішньополітичний радник Президента Литви Аста Скайсгірітє скріпили підписами Протокол Дванадцятого засідання Ради Президентів України та Литовської Республіки, який відображає основні домовленості, досягнуті під час цього заходу.

У Протоколі також рішуче засуджується агресія Росії, що триває проти України, включно з тимчасовою незаконною окупацією Криму та частини суверенної території України у Донецькій і Луганській областях. Документ також відзначає активну співпрацю двох держав і рішучу підтримку європейських та євроатлантичних прагнень України з метою отримання нею повноправного членства в ЄС і НАТО.

Віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та міністр енергетики Литовської Республіки Жигімантас Вайчюнас підписали Декларацію про наміри щодо взаємного визнання електронної ідентифікації та довірчих послуг для електронних транзакцій між Міністерством цифрової трансформації України та Міністерством економіки та інновацій Литовської Республіки. Серед іншого документ містить домовленість про намір сторін об’єднати зусилля для усунення наявних бар’єрів щодо транскордонного використання довірчих послуг та транскордонних е-контрактів, е-рахунків та інших аналогічних рішень.

Крім того, міністр оборони України Андрій Загороднюк та міністр охорони краю Литовської Республіки Раймундас Каробліс підписали Декларацію про наміри співробітництва у сфері кібернетичної безпеки між Міністерством оборони України та Міністерством охорони краю Литовської Республіки. 

Як повідомляв УНН, офіційний візит Президента України Володимира Зеленського до Литви розпочався вранці у середу, 27 листопада.

Українські Національні Новини

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