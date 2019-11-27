Україна та Литва підписали Декларацію про співпрацю у сфері кібербезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У середу, 27 листопада, в рамках візиту української делегації на чолі з Президентом України до Литовської Республіки, відбулася зустріч оборонних відомств України та Литви. За результатами зустрічі урядовці підписали спільну декларацію, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Міноборони України.
"За результатами зустрічі Міністр оборони України Андрій Загороднюк та міністр охорони краю Литовської Республіки Раймундас Каробліс підписали Декларацію про наміри співробітництва у сфері кібернетичної безпеки між оборонними відомствами двох країн", - повідомили у відомстві.
Повідомляється, що документ передбачає низку заходів, спрямованих на розвиток співпраці у зазначеній сфері для забезпечення відповідного реагування у разі виникнення масштабних національних або міжнародних кіберінцидентів.
Сторони також висловили намір створити спільні пункти єдиного контакту для обміну інформацією про кібернетичні загрози та напади, а також розробити план спільних навчань.
Як писали раніше в УНН, президент Литовської Республіки Гітанас Науседа та Президент України Володимир Зеленський під час візиту останнього до Вільнюса підписали низку двосторонніх документів.