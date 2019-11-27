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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 41070 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108210 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Украина и Литва подписали Декларацию о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

Украина и Литва подписали Декларацию о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

Киев  •  УНН

 • 10470 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В среду, 27 ноября, в рамках визита украинской делегации во главе с Президентом Украины в Литовскую Республику состоялась встреча оборонных ведомств Украины и Литвы. По результатам встречи чиновники подписали совместную декларацию, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны Украины.

"По результатам встречи Министр обороны Украины Андрей Загороднюк и министр охраны края Литовской Республики Раймундас Кароблис подписали Декларацию о намерениях сотрудничества в сфере кибернетической безопасности между оборонными ведомствами двух стран", - сообщили в ведомстве.

Сообщается, что документ предусматривает ряд мероприятий, направленных на развитие сотрудничества в указанной сфере для обеспечения соответствующего реагирования в случае возникновения масштабных национальных или международных киберинцидентов.

Стороны также выразили намерение создать совместные пункты единого контакта для обмена информацией о кибернетических угрозах и нападениях, а также разработать план совместных учений.

Как писали ранее в УНН, президент Литовской Республики Гитанас Науседа и Президент Украины Владимир Зеленский во время визита последнего в Вильнюс подписали ряд двусторонних документов.

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