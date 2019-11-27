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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 40829 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108149 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100064 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107398 просмотра

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6 марта, 07:39 • 118293 просмотра

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5 марта, 17:33 • 147621 просмотра

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Украина и Литва подписали ряд документов: обнародован перечень

Украина и Литва подписали ряд документов: обнародован перечень

Киев  •  УНН

 • 15741 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. По результатам заседания Совета Президентов Украины и Литовской Республики, которое состоялось под председательством Владимира Зеленского и Гитанаса Науседы, был подписан ряд документов. Их перечень был опубликован на сайте Офиса Президента Украины, передает УНН.

В частности, главы государств подписали Декларацию о развитии стратегического партнерства между Украиной и Литовской Республикой на период с 2020 по 2024 годы.

Декларация станет своеобразной дорожной картой развития украинского-литовских отношений на уровень стратегического партнерства. Ее положения будут положены в основу возможных дальнейших шагов стран в контексте сотрудничества по ряду вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня.

Совместное заявление также предусматривает реализацию Украиной и Литвой ряда совместных мероприятий в таких сферах, как международная и региональная безопасность, европейская и евроатлантическая интеграция, экономика, социальная политика, развитие торговли и инвестиций, научное сотрудничество, сотрудничество в культурной и гуманитарной сферах.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква и главный внешнеполитический советник Президента Литвы Аста Скайсгирите скрепили подписями Протокол Двенадцатого заседания Совета Президентов Украины и Литовской Республики, который отражает основные договоренности, достигнутые во время этого мероприятия.

В Протоколе также решительно осуждается агрессия России, что продолжается против Украины, включая временную незаконную оккупацию Крыма и части суверенной территории Украины в Донецкой и Луганской областях. Документ также отмечает активное сотрудничество двух государств и решительную поддержку европейских и евроатлантических стремлений Украины с целью получения ею полноправного членства в ЕС и НАТО.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и министр энергетики Литовской Республики Жигимантас Вайчюнас подписали Декларацию о намерениях о взаимном признании электронной идентификации и доверительных услуг для электронных транзакций между Министерством цифровой трансформации Украины и Министерством экономики и инноваций Литовской Республики. Среди прочего документ содержит договоренность о намерении сторон объединить усилия для устранения имеющихся барьеров трансграничного использования доверительных услуг трансграничных е-контрактов, е-счетов и других аналогичных решений.

Кроме того, министр обороны Украины Андрей Загороднюк и министр охраны края Литовской Республики Раймундас Кароблис подписали Декларацию о намерениях сотрудничества в сфере кибернетической безопасности между Министерством обороны Украины и Министерством охраны края Литовской Республики.

Как сообщал УНН, официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Литву начался утром в среду, 27 ноября.

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