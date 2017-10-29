Україна і Латвія узгодили оплачувану діяльність членів родин дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Президент також підписав Закон України "Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей працівників дипломатичних представництв та консульських установ". Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Глави держави.
Документом передбачено право здійснювати оплачувану діяльність членами сімей українських та латвійських працівників дипломатичної служби на території України та Латвії.
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Нагадаємо, міністр освіти і науки України Лілії Гриневич під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Латвійської Республіки Юрісом Пойкансом розповіла, що Україна зацікавлена у досвіді Латвії, де навчання у школах нацменшин здійснюється у співвідношенні 60% навчання державною мовою і 40% рідною, яку пропонує стаття 7 нового Закону "Про освіту".