Україна і Латвія узгодили оплачувану діяльність членів родин дипломатів

Документом передбачено право здійснювати оплачувану діяльність членами сімей українських та латвійських працівників дипломатичної служби на території України та Латвії.

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Нагадаємо, міністр освіти і науки України Лілії Гриневич під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Латвійської Республіки Юрісом Пойкансом розповіла, що Україна зацікавлена у досвіді Латвії, де навчання у школах нацменшин здійснюється у співвідношенні 60% навчання державною мовою і 40% рідною, яку пропонує стаття 7 нового Закону "Про освіту".